В каком предложении при однородных членах есть обобщающее слово ? (Знаки препинан??я не расставлены ) 1) У нас здесь всякие грибы есть грузди подосиновики белые . 2) На полке разместились куклы игрушечные звери матрёшки . 3)...

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В каком предложении при однородных членах есть обобщающее слово ? (Знаки препинан??я не расставлены ) 1) У нас здесь всякие грибы есть грузди подосиновики белые . 2) На полке разместились куклы игрушечные звери матрёшки . 3) Зимой ваш стол разнообразят соленые огурцы помидоры грибы баклажаны кабачки . 4) В галерее выставляются картины Брюллова Васнецова Верещагина . В каком предложении есть обращение ? ( Знаки препинания не расставлены ) 1) Вы что -то сказали ? 2) Привези мне пожалуйста сувенир ? 3)Кто выучил наизусть стихотворение Лермонтова ? 4) Куда ты поедешь летом Марина ?

Автор: Гость