Расстояние между пристанями A и B равно 105 км. Из A в B по течению реки отправился пло??, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула об-ратно и возвратилась в A. К этому времени пл...

Математика
Расстояние между пристанями A и B равно 105 км. Из A в B по течению реки отправился пло??, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула об-ратно и возвратилась в A. К этому времени плот прошел 40 км. Найдите скорость яхты в непо-движной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х км/ч скорость яхты в неподвижной воде, тогда х+2 скорость яхты из А в В, х-2 скорость яхты из В в А.т.к. скорость течения =2 км/ч, значит скорость плота=2км/ч 120/(х+2)+120/(х-2)+1=24/2120х-240+120х+240=11*(х+2)(x-2)240х=(11х+22)(х-2)240х=11x^2-22x+22х-44240х=11x^2-4411x^2-240х-44=0х1=(240+кор.кв(57600+1936))/22=(240+244)/22=22х2=(240-244)/22=-2/11 не удовлетвояряет условие задачи, значит не является решением.Ответ 22 км/ч скорость яхты в стоячей воде

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