Расстояние между пристанями A и B равно 105 км. Из A в B по течению реки отправился пло??, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула об-ратно и возвратилась в A. К этому времени пл...

Математика

Расстояние между пристанями A и B равно 105 км. Из A в B по течению реки отправился пло??, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула об-ратно и возвратилась в A. К этому времени плот прошел 40 км. Найдите скорость яхты в непо-движной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Автор: Гость