Х×6÷40+65-18=50 х÷7×1000-654+108=8454

Математика
Х×6÷40+65-18=50 х÷7×1000-654+108=8454
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х=50+18-65*40:6 х=20 х=8454-108+654:1000*7 х=63 Если будешь еще решать такие уравнения, то знай, нужно просто начать с конца и поменять знаки с:
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