Х×6÷40+65-18=50 х÷7×1000-654+108=8454
Математика
Х×6÷40+65-18=50 х÷7×1000-654+108=8454
Ответ(ы):
Гость:
Х=50+18-65*40:6 х=20 х=8454-108+654:1000*7 х=63 Если будешь еще решать такие уравнения, то знай, нужно просто начать с конца и поменять знаки с:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 километров расстояние от станции Тараз до станции шу 232,2 километров от станции Внуково до ста...
Математика
Русский язык
В каком предложении при однородных членах есть обобщающее слово? (Знаки препинания не расставлены). Выберите вариант ответа: Работа кипела всю...
Русский язык
Подчеркните слова,которое обозначают действия предметов двумя линиями.Зима неда??ом злится прошла её пора-весна в окно стучится и гонит со двора.