Задача. 4 класс помогите( Магазин получил 40 ящиков яиц по 720 штук в каждом ящике. За ??ервый день продали 1/4 часть всех яиц ,за второй день - 5800 яиц. Сколько яиц ещё не продано?) буду благодарна

Математика
Задача. 4 класс помогите( Магазин получил 40 ящиков яиц по 720 штук в каждом ящике. За ??ервый день продали 1/4 часть всех яиц ,за второй день - 5800 яиц. Сколько яиц ещё не продано?) буду благодарна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40*720=28800 яиц 28800:4=7200 28800-(5800+7200)=15800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему "лотос" цветёт в болоте?
Ответить
Русский язык
Напишите небольшой репортаж о погоде в вашем регионе (селе) на тему: НЕОБЫЧНО ЖАРК??Е ЛЕТО или ХОЛОДНАЯ ЗИМА. Используйте предлоги: в течении, в ...
Ответить
Математика
Помагите решить и начертить номер 9 а) и б)
Ответить
Русский язык
При морозе в 272 градуса (как записать буквами в 272 градуса)?
Ответить
Математика
Расстояние между пристанями A и B равно 105 км. Из A в B по течению реки отправился пло??, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, пр...
Ответить