Задача. 4 класс помогите( Магазин получил 40 ящиков яиц по 720 штук в каждом ящике. За ??ервый день продали 1/4 часть всех яиц ,за второй день - 5800 яиц. Сколько яиц ещё не продано?) буду благодарна
Математика
Задача. 4 класс помогите( Магазин получил 40 ящиков яиц по 720 штук в каждом ящике. За ??ервый день продали 1/4 часть всех яиц ,за второй день - 5800 яиц. Сколько яиц ещё не продано?) буду благодарна
Ответ(ы):
Гость:
40*720=28800 яиц 28800:4=7200 28800-(5800+7200)=15800
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