Задача. 4 класс помогите( Магазин получил 40 ящиков яиц по 720 штук в каждом ящике. За ??ервый день продали 1/4 часть всех яиц ,за второй день - 5800 яиц. Сколько яиц ещё не продано?) буду благодарна

Математика

Задача. 4 класс помогите( Магазин получил 40 ящиков яиц по 720 штук в каждом ящике. За ??ервый день продали 1/4 часть всех яиц ,за второй день - 5800 яиц. Сколько яиц ещё не продано?) буду благодарна

Автор: Гость