Почему "лотос" цветёт в болоте?
Биология
Почему "лотос" цветёт в болоте?
Ответ(ы):
Гость:
Не только на болоте! Лотос растёт в стоячей прогревающейся воде. Он слишком хрупкий для бурных потоков. В Индии это растение считается святым. Есть два вида:ярко-красный и жёлтый. Жёлтый - встречается в Северной и Южной Америках и в Гавайских, Антильских островах. Красный - в Южной Азии
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