Помогите!Скорость велосипедиста на 32 км/ч меньше скорости мотоциклиста.Одно и то ??е расстояние мотоциклист проезжает за 3 часа,а велосипедист за 11 часов.Найдите скорости мотоциклиста и велосипедиста.

Математика

Помогите!Скорость велосипедиста на 32 км/ч меньше скорости мотоциклиста.Одно и то ??е расстояние мотоциклист проезжает за 3 часа,а велосипедист за 11 часов.Найдите скорости мотоциклиста и велосипедиста.

Автор: Гость