Помогите!Скорость велосипедиста на 32 км/ч меньше скорости мотоциклиста.Одно и то ??е расстояние мотоциклист проезжает за 3 часа,а велосипедист за 11 часов.Найдите скорости мотоциклиста и велосипедиста.
Математика
Помогите!Скорость велосипедиста на 32 км/ч меньше скорости мотоциклиста.Одно и то ??е расстояние мотоциклист проезжает за 3 часа,а велосипедист за 11 часов.Найдите скорости мотоциклиста и велосипедиста.
Ответ(ы):
Гость:
Х-скорость велосипедиста х+32-скорость мотоциклиста 11х=3*(х+32) 11х=3х+96 11х-3х=96 8х=96 х=96:8 х=12 -скорость велосипедиста 12+32=44 -скорость мотоциклиста
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