×+3,4=-5,8 помогите пожалуйста

Математика
×+3,4=-5,8 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X+3,4=-5,8 x=-5,8-3,4 x=-9,2 ===============
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