2408×7-14000= 7445+930:3= 13200-348×6= 780:4+3256= помогите !?
Математика
2408×7-14000= 7445+930:3= 13200-348×6= 780:4+3256= помогите !?
Ответ(ы):
Гость:
1 2856 2 7755 3 11112 4 3451
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