Постройте графикь у=х^2-1с таблицей плиииииз
Алгебра
Постройте графикь у=х^2-1с таблицей плиииииз
Ответ(ы):
Гость:
у=х^2-1 Вот график Таб. не буду делать!
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