Решите!!! x^2+2x+3=0

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x^2+2x+3=0 квадратное уравнение найдем дискриминант и оба корняD=b^2-4ac=2^2-4*1*3=4-12=-8Так как дискриминант отрицательный то в действительных числах решений нетв комплексныхx1,2=(-b+-√D)/2a=(-2+-√(-8))/2=(-2+-2√(-2))/2=-1+-√(-2)=-1+-√2*iгде i=√(-1)