Помогите пожалуйста. Номер 5. Дам 23 балла.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста. Номер 5. Дам 23 балла.
Ответ(ы):
Гость:
Про кита я не знаю 2. горилла 3. 1,5 тонна 9 тонна 4. 200 литр 5. 1 тонна 6. 25 жыл
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