Расскажите о правописании гласных о/е после шипящих и Ц в окончаниях имен существ??тельных
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Расскажите о правописании гласных о/е после шипящих и Ц в окончаниях имен существ??тельных
Ответ(ы):
Гость:
После шипящих и ц под ударением пишется о,без ударения-е.В окончаниях существительных-ключом,ножом,врачом,лицом.После ц в окончаниях и в суффиксе -ын пишется ы-птицы,певцы,лисицын,
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