Главная героиня повести об ульянии пекла
История
Главная героиня повести об ульянии пекла
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Гость:
Ульяния Осоргина,Ульяния была набожным человеком. К ней являлись бесы, она их изгоняла, последний из изгнанных бесов пророчил ей смерть от голода. На Руси при царе Борисе был великий голод. Ульяния как могла боролась с голодом, распустила всех слуг, некоторые из них не ушли и остались с Ульянией. Чтобы не умереть с голоду, Осорьина пекла хлеб из лебеды и древесной коры. А сладок этот хлеб был Ульяниной молитвой.
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