Помогите с задачей 8кл.
Физика
Помогите с задачей 8кл.
Ответ(ы):
Гость:
Видно плохо,перефотографируй
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