Скорость звука в воздузе 332,5 м/с.Звук летящего самолета модно услышать через 4 с по??ле того, как его увидешь .На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?

Математика

Скорость звука в воздузе 332,5 м/с.Звук летящего самолета модно услышать через 4 с по??ле того, как его увидешь .На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?

Автор: Гость