Скорость звука в воздузе 332,5 м/с.Звук летящего самолета модно услышать через 4 с по??ле того, как его увидешь .На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?

Математика
Скорость звука в воздузе 332,5 м/с.Звук летящего самолета модно услышать через 4 с по??ле того, как его увидешь .На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На растаянии в секундах 45
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