Помогите решить пожалуйста 2 задачи : 1. Основание пирамиды- прямоугольный треуго??ьник с катетами 6 и 8 см. Высота пирамиды равна 12 см и проходит через середину гипотенузы основания. Найдите площадь сечения пирамиды, проходя...

Геометрия
Помогите решить пожалуйста 2 задачи : 1. Основание пирамиды- прямоугольный треуго??ьник с катетами 6 и 8 см. Высота пирамиды равна 12 см и проходит через середину гипотенузы основания. Найдите площадь сечения пирамиды, проходящего через ее высоту и вершину прямого угла основания. 2. Двугранный угол при основании правильной треугольной пирамиды равен 60 градусам. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если расстояние от середины высоты пирамиды до ее апофемы равно 3 см.
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