Придумать двухзначное число и склонить его как количественное и порядковое
Русский язык
Придумать двухзначное число и склонить его как количественное и порядковое
Ответ(ы):
Гость:
Вот так что-ли и.п.- триста восемьдесят пять р.п.-нет трёх сот восьмидесяти пяти д.п-дать трём стам восьмидесяти пяти в.п.-триста восемьдесят пять т.п-тремястами восьмьюдесятью пятью п.п- о трёхстах восьмидесяти пяти вроде так!
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