Придумать двухзначное число и склонить его как количественное и порядковое

Гость: Гость:

Вот так что-ли и.п.- триста восемьдесят пять р.п.-нет трёх сот восьмидесяти пяти д.п-дать трём стам восьмидесяти пяти в.п.-триста восемьдесят пять т.п-тремястами восьмьюдесятью пятью п.п- о трёхстах восьмидесяти пяти вроде так!