Перебудуй текст так щоб розповідь велася від 3ї особи однини уникай невиправданого повторення займенників. Я не дуже кривлюсь, коли мені треба щось робити.Я охоче допомагаю дідусеві. Я пасу вреднючу коняку.Я рубаю дрова. Я зал...

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Перебудуй текст так щоб розповідь велася від 3ї особи однини уникай невиправданого повторення займенників. Я не дуже кривлюсь, коли мені треба щось робити.Я охоче допомагаю дідусеві. Я пасу вреднючу коняку.Я рубаю дрова. Я залюбки гострю сапи.Я люблю щось садити або розстеляти по весняній воді полотно. Без охоти, а все таки потроху я цюкаю сапою на городі і не вважаю себе ледащом

Автор: Гость