Перебудуй текст так щоб розповідь велася від 3ї особи однини уникай невиправданого повторення займенників. Я не дуже кривлюсь, коли мені треба щось робити.Я охоче допомагаю дідусеві. Я пасу вреднючу коняку.Я рубаю дрова. Я зал...
Українська мова
Перебудуй текст так щоб розповідь велася від 3ї особи однини уникай невиправданого повторення займенників. Я не дуже кривлюсь, коли мені треба щось робити.Я охоче допомагаю дідусеві. Я пасу вреднючу коняку.Я рубаю дрова. Я залюбки гострю сапи.Я люблю щось садити або розстеляти по весняній воді полотно. Без охоти, а все таки потроху я цюкаю сапою на городі і не вважаю себе ледащом
Ответ(ы):
Гость:
Третя особа однини- він, вона, воно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Всем привет... опрределите склонение имён существительных в словах: в снегах,на ??толах,о мышках,в городах,в сёлах,в облаках,о выставках сроч...
Математика
Купили 4 м красной ленты и 6 м синей.За всё заплатили 2500 рублей заплатили отдельно за красную и синюю ленту,если цена у них одинаковая?
Математика
В ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ БЫЛО 14 КУСКОВ ТКАНИ,ПО 30 М В КАЖДОМ,И 6 КУСКОВ,ПО 40 М В КАЖДОМ.Н?? ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ИЗРАСТХОДОВАЛИ 280 М 45 СМ МАТЕРИИ.СКОЛЬКО...
Обществознание