Туристы проехали на автомашине четыре пятых всего намеченного пути. Какой длины намеченный путь, если на автомашине туристы проехали 200 км?

Математика
Туристы проехали на автомашине четыре пятых всего намеченного пути. Какой длины намеченный путь, если на автомашине туристы проехали 200 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
200:4= 50 это  1/5                                 50*5=250- длина намеченного пути
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