– 2,4х + 0,6 = – 4,2
Математика
– 2,4х + 0,6 = – 4,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2,4х+0,6=- 4,2 4,8=2,4х х=2
Гость:
[latex]-2.4x + 0,6 =-4.2 [/latex] [latex]-2.4x=-4.2-0.6 [/latex] [latex]-2.4x=-4.8 [/latex] [latex]x=2 [/latex]
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