25 баллов! Охарактеризуйте в двух-трех предложениях биологическое значение явления рекомбинации.

Биология
25 баллов! Охарактеризуйте в двух-трех предложениях биологическое значение явления рекомбинации.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Явление рекомбинации - это исчезновение свободных носителей противоположного заряда в среде с выделением энергии.
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