25 МИН 48 С +50 МИН 32 С=?27 м 5 дм -9 м 8 см =?помогите для 3 класса!
Математика
25 МИН 48 С +50 МИН 32 С=?27 м 5 дм -9 м 8 см =?помогите для 3 класса!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 мин 48 с +50 мин 32 с =78 мин 80 с и можно еще перевести и будет 79 мин 20 сек . 27 м 5дм - 9м 8 см = 18 м 42 см
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