25,одна пятая,√5 при а=5 ; 16,одна четвертая,√2 при а=2 .найдите логарифмы даных чисел п?? основанию а
Математика
25,одна пятая,√5 при а=5 ; 16,одна четвертая,√2 при а=2 .найдите логарифмы даных чисел п?? основанию а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
㏒₅25=2 ㏒₅1/5=-1 ㏒₅√5=1/2 ㏒₂16=4 ㏒₂1/4=-2 ㏒₂ √2=1/2
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