25,одна пятая,√5 при а=5 ; 16,одна четвертая,√2 при а=2 .найдите логарифмы даных чисел п?? основанию а

Математика

25,одна пятая,√5 при а=5 ; 16,одна четвертая,√2 при а=2 .найдите логарифмы даных чисел п?? основанию а

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