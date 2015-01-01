Чем отличаются друг от друга публичные и специальные библиотеки . Пожалуйста быстро ответьте !
Окружающий мир
Чем отличаются друг от друга публичные и специальные библиотеки . Пожалуйста быстро ответьте !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
публичная в публичной библиотеке находятся самые обычные книги о специальной библиотеки находится всякие важные документы
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