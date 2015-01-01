Найдите по крайней мере 1 x, удовлетворяющий условию - sin2017x-tg2016x=cos2015x
Алгебра
Найдите по крайней мере 1 x, удовлетворяющий условию - sin2017x-tg2016x=cos2015x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставим x=π/4: sin(2017·π/4)=sin(504π+π/4)=sin(π/4)=1/√2; tg(2016·π/4)=tg(504π)=0; cos(2015·π/4)=cos(504π-π/4)=cos(-π/4)=cos(π/4)=1/√2. Значит, sin(2017π/4) - tg(2016π/4)= cos(2015π/4), т.е. π/4 - корень.уравнения. P.S. На всякий случай, если вдруг перед синусом в условии был минус (что маловероятно), то подходит х=3π/4.
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