Из вершины тупого угла параллелограмма опущены высоты на его стороны, расстояния между основаниями которых равно 52 см. Определить стороны параллелограмма, если его высоты равны 56 см и 60 см.

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В параллелограмме АВСД ВМ и ВК - высоты. ВМ=56 см, ВК=60 см, КМ=52 см. Углы между соответственно перпендикулярными прямыми равны. ВМ⊥АД, ВК⊥СД, значит ∠МВК=∠ВАД. В треугольнике ВМК по теореме косинусов cos(∠МВК)=(ВМ²+ВК²-КМ²)/(2·ВМ·ВК)=(56²+60²-52²)/(2·56·60)=0.6. sin²α=1-cos²α. sin²(∠ВАД)=1-0.6²=0.64, sin(∠ВАД)=0.8. Пусть АВ=х, АД=у. Площадь параллелограмма: S=ху·sinα=0.8ху. Также S=х·ВК=60х и S=у·ВМ=56у. 1) 0.8ху=60х, у=60/0.8=75. АД=75 см - это ответ. 2) 0.8ху=56у, х=56/0.8=70. АВ=70 см - это ответ.