По формуле а = 4d+7 найдите значение а, если 1) b=19;2)b=24 прошу вас помогите

Математика
По формуле а = 4d+7 найдите значение а, если 1) b=19;2)b=24 прошу вас помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=4*19+7=83 а=4*24+7=103
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