Дайте пожалуйста развернутый ответ.. При движении тела его координата в системе ??тсчета изменяется по закону: x = 3 + 2t + 2t2 (м) В какой точке будет тело через 2 секунды после начала движения? Какими будут скорость и ускоре...

Физика

Дайте пожалуйста развернутый ответ.. При движении тела его координата в системе ??тсчета изменяется по закону: x = 3 + 2t + 2t2 (м) В какой точке будет тело через 2 секунды после начала движения? Какими будут скорость и ускорение тела?

Автор: Гость