Дайте пожалуйста развернутый ответ.. При движении тела его координата в системе ??тсчета изменяется по закону: x = 3 + 2t + 2t2 (м) В какой точке будет тело через 2 секунды после начала движения? Какими будут скорость и ускоре...

Физика
Дайте пожалуйста развернутый ответ.. При движении тела его координата в системе ??тсчета изменяется по закону: x = 3 + 2t + 2t2 (м) В какой точке будет тело через 2 секунды после начала движения? Какими будут скорость и ускорение тела?
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