Объясните почему у большинства многоквартирных животных клетки группируются в т??ани

Биология
Объясните почему у большинства многоквартирных животных клетки группируются в т??ани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они могут себе это позволить.Одноклеточные все жизненно важные  функции вынуждены поддерживать одной клеткой.
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