Сочинение про Мирский замок

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Сегодня имя городского поселка Мир Гродненской области известно далеко за пределами Беларуси благодаря его главной исторической достопримечательности — замковому комплексу Мир, который с 2000 года включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Точная дата возведения замка в документах не зафиксирована. По одним данным он был построен в 1506-1510 г.г., по другим князь Юрий Ильинич, к которому Мир перешел в 1486 году, начал строить его в 1522 году. Замок возводило население Мирщины и крестьяне из других владений князя. Первое письменное упоминание о Мирском замке приходится на 1527 год.Первый этап строительства, очевидно, продолжался с 1522 по 1526, когда были возведены стены и башни. До XIV века в ВКЛ частных каменных замков не строили. Ильинич оказался в числе первых, кто приступил к строительству каменного замка для себя и своих потомков. Замок поставили на равнинной местности, где протекал ручей и речка Миранка, на месте сгоревшего поселения XVвека. В плане он напоминает несколько перекошенный четырехугольник со сторонами по 75 м, по углам которого, выступая за периметр стен, возвышаются четыре мощные башни. Пятая (въездная) «брама», с единственным входом в замок, находится в центре западной стены, обращенной к городу. В глубине двора стоит трехэтажный дворец, пристроенный к северной и восточной стенам замка.Все башни сделаны одинаково: четырехгранное основание и восьмигранный сужающийся верх. При высоте стен в 10 м башни в два с лишним раза выше – их высота достигает 23-25м. Переход от четырехгранной призмы к восьмигранной колеблется у разных башен от одной до двух третей высоты. Все башни конструктивно и стилистически близки между собой, но каждая из них имеет свое индивидуальное обличье. Художественное совершенство фасада замка подчеркивается продуманностью и слитностью орнаментальных поясов башен. Их продолжают идентичные по рисунку и технике исполнения пояса на пряслах стен и полуциркульные ниши. Благодаря этому элементы замка составляют целостную архитектурную композицию, что создает законченный образ неповторимого сооружения, не имеющего аналогов на землях Прибалтики, Польши и России.