На тарелке было 6 пирожков с капустой и 5 пирожков с грибами Антон съел 4 пирожков с??олько пирожков осталось на тарелке Реши задачу разными способами
Математика
На тарелке было 6 пирожков с капустой и 5 пирожков с грибами Антон съел 4 пирожков с??олько пирожков осталось на тарелке Реши задачу разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+6-4=7(пирожков) Ответ:7
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