На тарелке было 6 пирожков с капустой и 5 пирожков с грибами Антон съел 4 пирожков с??олько пирожков осталось на тарелке Реши задачу разными способами

Математика

На тарелке было 6 пирожков с капустой и 5 пирожков с грибами Антон съел 4 пирожков с??олько пирожков осталось на тарелке Реши задачу разными способами

Автор: Гость