Вопросы и к ним ответы на к теме who,how,when

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Вопросы и к ним ответы на к теме who,how,when
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How old are you? (Сколько тебе лет) I am sixteen (Мне 16) When do you sleep (Когда ты спал) I sleep yesterday (Я спал вчера) Who is your friend (Кто твой друг) My best friend is Andrew (Мой лучший друг Андрей)
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