Рассчитайте относительные молекулярные массы следующих соединений СО2, H2SO4, С12Н22О11, С2Н6О, СаСО3
Химия
Рассчитайте относительные молекулярные массы следующих соединений СО2, H2SO4, С12Н22О11, С2Н6О, СаСО3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(CO2)=12+16*2=42 Mr(H2SO4)=1*2+32+16*4=вычислишь Mr(C12H22O11)=12*12+1*22+16*11=вычислишь и тому подобному
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