(270 делить на ? - 18) умножить на 9 равно 108

Математика
(270 делить на ? - 18) умножить на 9 равно 108
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(270:x-18)*9=108 270:x-18=108:9 270:x-18=12 270:x=12+18 270:x=30 x=270:30 x=9
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