ПожарищА или пожарищИ?
Русский язык
ПожарищА или пожарищИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется пожарище;))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУСТА))) на отрезке BC,равном 15см,взята точка A так, что отрезок AC на 5,5 см больше отрезка AB.Найдите отрезок AC ЕСЛИ М...
Литература
Похвальное слово историку и писателю Карамзину по повести "Бедная Лиза" (название своей работе дайте сами)
Геометрия
Из вершины тупого угла параллелограмма опущены высоты на его стороны, расстояния между основаниями которых равно 52 см. Определить стороны параллел...
Русский язык