ПожарищА или пожарищИ?

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ПожарищА или пожарищИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется пожарище;))))))))
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