ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУСТА))) на отрезке BC,равном 15см,взята точка A так, что отрезок AC на 5,5 см больше отрезка AB.Найдите отрезок AC ЕСЛИ МОЖНО НАЧЕРТИТЕ НА ЛИСТОЧКЕ СФОТКАЙТЕ И ОТПРАВТЕ МНЕ
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУСТА))) на отрезке BC,равном 15см,взята точка A так, что отрезок AC на 5,5 см больше отрезка AB.Найдите отрезок AC ЕСЛИ МОЖНО НАЧЕРТИТЕ НА ЛИСТОЧКЕ СФОТКАЙТЕ И ОТПРАВТЕ МНЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС=АВ+5,5 Следовательно АВ+АВ+5,5=15 2 AB=15-5,5 2AB=9,5 AB=9,5:2 АВ=4,75 см АС=4,75+5,5 АС=10,25 см.
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