ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУСТА))) на отрезке BC,равном 15см,взята точка A так, что отрезок AC на 5,5 см больше отрезка AB.Найдите отрезок AC ЕСЛИ МОЖНО НАЧЕРТИТЕ НА ЛИСТОЧКЕ СФОТКАЙТЕ И ОТПРАВТЕ МНЕ

Геометрия

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУСТА))) на отрезке BC,равном 15см,взята точка A так, что отрезок AC на 5,5 см больше отрезка AB.Найдите отрезок AC ЕСЛИ МОЖНО НАЧЕРТИТЕ НА ЛИСТОЧКЕ СФОТКАЙТЕ И ОТПРАВТЕ МНЕ

Автор: Гость