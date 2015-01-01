Найдите 4 лишние: 1) Носок, мозоль, георгин, помидор. 2) Тюль, бюллетень, гроздь, роя??ь. 3) Магистраль, вестибюль, бандероль, лазурь.
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Найдите 4 лишние: 1) Носок, мозоль, георгин, помидор. 2) Тюль, бюллетень, гроздь, роя??ь. 3) Магистраль, вестибюль, бандероль, лазурь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мозоль 2. гроздь 3. лазурь
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