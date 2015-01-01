Найдите 4 лишние: 1) Носок, мозоль, георгин, помидор. 2) Тюль, бюллетень, гроздь, роя??ь. 3) Магистраль, вестибюль, бандероль, лазурь.

Русский язык
Найдите 4 лишние: 1) Носок, мозоль, георгин, помидор. 2) Тюль, бюллетень, гроздь, роя??ь. 3) Магистраль, вестибюль, бандероль, лазурь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мозоль 2. гроздь 3. лазурь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Чем отличаются друг от друга публичные и специальные библиотеки . Пожалуйста быстро ответьте !
Ответить
Алгебра
Найдите по крайней мере 1 x, удовлетворяющий условию - sin2017x-tg2016x=cos2015x
Ответить
Русский язык
ПожарищА или пожарищИ?
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУСТА))) на отрезке BC,равном 15см,взята точка A так, что отрезок AC на 5,5 см больше отрезка AB.Найдите отрезок AC ЕСЛИ М...
Ответить
Литература
Похвальное слово историку и писателю Карамзину по повести "Бедная Лиза" (название своей работе дайте сами)
Ответить