25 рулонов обоев на комнату и коридор. на комнату надо в 4 раза больше, чем на коридо??. сколько обоев надо на комнату?

Математика

25 рулонов обоев на комнату и коридор. на комнату надо в 4 раза больше, чем на коридо??. сколько обоев надо на комнату?

Автор: Гость