Сочинение детство жестокости и насилия
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Сочинение детство жестокости и насилия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши как с тобою обращались родители ну или с другим человеком
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Это односоставное предложение? Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кондер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом.
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