Помогите пожалуйста. Напиш те короткое сочинение об одном дне из жизни жреца древ??ей Египет

История
Помогите пожалуйста. Напиш те короткое сочинение об одном дне из жизни жреца древ??ей Египет
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Автор: Гость
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Гость:
Я проснулся светило солнце пора на работу таскать камни для пирамида
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