Пожалуйста помогите. слово админ по разобрать по подежам и морфологическй разбор. дам 20 балов.

Гость: Гость:

Им.п. - админ Р.п. - админа Д.п. - админу В.п. - админа Тв.п. - админом Пр.п. - об админе админ - [а д м' и н] а -[а] - гласная, безударная д - [д] - согласный, твёрдый, звонкий м - [м'] - согласный, мягкий, звонкий и - [и] - гласная, ударная н - [н] - согласный, твёрдый, звонкий ___________ 5зв. 2сл. 5б.