Помогите пожалуста номер 526 под буквой (а) можно без решения

Математика
Помогите пожалуста номер 526 под буквой (а) можно без решения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-х=45 х=120-45 х=75 160-2у=40 2у=160-40 2у=120 у=120:2 у=60
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