Помогите Пожалуйста По казахскому )
Қазақ тiлi
Помогите Пожалуйста По казахскому )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)е 2)д вроде так насколько я казахский знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она. По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колоколь...
Английский язык
Read and complete the sentences. 1. The boats have views of... 2. There are around 6,000 people on.... 3. Their lives are... 4. There are b...
Обществознание
Математика