Сочинение за или против правил

Гость: Гость:

Города, в самом деле, являются ячейками культуры и науки. Но и в селах сейчас есть школы, библиотеки, дома культуры. И хотя там тяжелее жить, люди сохранили сердечность и доброту, поддерживают добрососедские отношения, стараются сохранить народные обычаи и традиции. Урбанизация же - а ныне уже больше половины человечества живет в городах, - будто асфальтовый каток, ровняет все национальные отличия и чувства в общую серую массу. В дискуссии я поддержала бы сельского жителя, так как в городе и преступность выше, и отчужденность людей ощутима. В некоторой мере это можно отнести на счет общественного прогресса. Прогресс - это поступательное развитие по восходящей линии, переход от низшего до высшего, превосходного состояния. Итак, с развитием общество должно становиться лучше, совершеннее. На самом же деле это не так. Как-то западно-немецкие ученые сравнили анализ крови европейцев начала столетия и настоящего и выяснили: если перелить кровь нашего современника человеку той поры, он умер бы от заражения, настолько уж изменился организм под действием даров индустрии, химии, медицины и других реалий XX века. С душой тоже не меньшие изменения произоли. По моему мнению, надо воскресить любовь к Земле, пробудить совесть и волю к действию, тогда следствием общественного прогресса будет совершенная и гармоничная жизнь на Земле. вот всё руки устали аж