ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ сочинение на казахском про "моё здоровье" с переводом на русский УМОЛЯЮ НА ЗАВТРА НАДО

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ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ сочинение на казахском про "моё здоровье" с переводом на русский УМОЛЯЮ НА ЗАВТРА НАДО

Автор: Гость