ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ сочинение на казахском про "моё здоровье" с переводом на русский УМОЛЯЮ НА ЗАВТРА НАДО

Қазақ тiлi
ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ сочинение на казахском про "моё здоровье" с переводом на русский УМОЛЯЮ НА ЗАВТРА НАДО
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Автор: Гость
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Гость:
Менің денсаулығым өте мықты себебі мен спорт пен айналысамын
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