ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ сочинение на казахском про "моё здоровье" с переводом на русский УМОЛЯЮ НА ЗАВТРА НАДО
Қазақ тiлi
ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ сочинение на казахском про "моё здоровье" с переводом на русский УМОЛЯЮ НА ЗАВТРА НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің денсаулығым өте мықты себебі мен спорт пен айналысамын
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Черепаха преодолевает за 1 мин 5 м , а человек в 20 раз больше .На сколько метров боль??е преодолевает 3а один час человек , чем черепаха Пж скаж...
Физика