Преобразить формулу по примеру-5х+5у=5(х+у) Вот надо,что преобразить-21а-14в=??
Математика
Преобразить формулу по примеру-5х+5у=5(х+у) Вот надо,что преобразить-21а-14в=??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7( -3a-2в)или -7( 3а+2в)
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