А1)в равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, является его б??ссектрисой и высотой 1)всегда верно 2)верно не всегда 3)всегда неверно 4)может быть не верно
Геометрия
А1)в равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, является его б??ссектрисой и высотой 1)всегда верно 2)верно не всегда 3)всегда неверно 4)может быть не верно
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Всегда верно (ответ 1)
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