А1)в равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, является его б??ссектрисой и высотой 1)всегда верно 2)верно не всегда 3)всегда неверно 4)может быть не верно

Геометрия

А1)в равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, является его б??ссектрисой и высотой 1)всегда верно 2)верно не всегда 3)всегда неверно 4)может быть не верно

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