1)Почему у монголоидов узкие глаза?2)Как заселили Австралию?

Гость: Гость:

1. Это приспособление к жизни в сухих степях и полупустынях, где необходима защита глаз от пыли, песка и снега, поднимаемых ветром, а также от яркого солнца (наличие похожей складки у аборигенов южноафриканских пустынь), однако антропологи считают, что азиатский разрез глаз - это одна из случайных особенностей малых популяций, которыми расселялось человечество. 2. Заселение Австралии европейцами началось в 1788 году, когда была основана первая британская колония для преступников. К концу 19 века Австралия состояла из 6 независимых друг от друга колоний. После второй мировой войны огромное количество людей, лишившихся дома в своей стране, иммигрировали в Австралию.