Куда отклоняются пассажиры относительно автобуса,если он резко поворачивает вле??о?И почему?
Физика
Куда отклоняются пассажиры относительно автобуса,если он резко поворачивает вле??о?И почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пассажиры отклоняются вправо относительно автобуса. вернее, пассажиры будут по инерции двигаться вперед, а автобус уйдет из под них влево
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
А1)в равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, является его б??ссектрисой и высотой 1)всегда верно 2)верно не всегда 3)вс...
Математика