Куда отклоняются пассажиры относительно автобуса,если он резко поворачивает вле??о?И почему?

Физика
Куда отклоняются пассажиры относительно автобуса,если он резко поворачивает вле??о?И почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пассажиры отклоняются вправо относительно автобуса. вернее, пассажиры будут по инерции двигаться вперед, а автобус уйдет из под них влево
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