Черепаха преодолевает за 1 мин.5 м.а человек в 20 раз больше.На сколько метров больше преодолевает за 1 час человек чем черепаха.

Математика

Черепаха преодолевает за 1 мин.5 м.а человек в 20 раз больше.На сколько метров больше преодолевает за 1 час человек чем черепаха.

Автор: Гость